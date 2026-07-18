Задержанная в Стамбуле за чтение Библии семейная пара из РФ вылетела в Москву Задержанные в Стамбуле из-за чтения Библии россияне вылетели в Москву

Москва18 июл Вести.Двое россиян, которых задержали в стамбульском соборе Святой Софии за чтение Библии, вечером 17 июля вылетели на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Стамбуле.

Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19:50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву уточнили в диппредставительстве

36-летняя Виктория Филонова и 32-летний Игорь Филонов были задержаны 13 июля. Они проходят по статье 216 турецкого Уголовного кодекса – "Разжигание ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения". Накануне сообщалось, что россияне находились в депортационном центре.