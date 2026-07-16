Задержанных в Стамбуле граждан РФ депортируют в пятницу Задержанных в Стамбуле россиян планируют депортировать в пятницу

Москва16 июл Вести.Двух россиян, задержанных в соборе Айя-София в Стамбуле за чтение Библии, планируют депортировать в пятницу, 17 июля. Об сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Депортация планируется в пятницу сообщил источник

Граждане РФ были задержаны 13 июля. 36-летняя Виктория Филонова и 32-летний Игорь Филонов проходят по статье 216 уголовного кодекса Турции – "разжигание ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения". Накануне сообщалось, что россияне находятся в депортационном центре.