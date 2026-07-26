Восемь поездов задержаны в Курской области из-за беспилотника на путях

Задержка поездов из-за БПЛА на путях в Курской области составила около 4 часов Восемь поездов задержаны в Курской области из-за беспилотника на путях

Москва26 июл Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные о последствиях ударов ВСУ, нанесенных по территории региона за минувшие сутки.

Сообщается, что на железнодорожных путях в районе станции Конарево был обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Задержано движение 8 поездов, максимальная задержка составила около 4 часов. После разминирования движение возобновлено согласно очереди говорится в публикации главы региона в MAX

Кроме того, над Курской областью сбили 103 дрона различных типов, зафиксировано 62 артиллерийских обстрела отселенных районов и семь сбросов боеприпасов с БПЛА.

Погибших нет. В Рыльске ранен 35-летний мужчина. Пострадавший отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.

Повреждены три автомобиля в Рыльске, остекление частного дома в Курске, два домовладения и машина в деревне Кукуевка под Курском, антенна сотовой связи в поселке им. Карла Либкнехта Курчатовского района и еще одно транспортное средство в селе Песчаное Беловского района.