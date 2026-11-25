После срабатывания защиты ЗАЭС перешла на питание от дизель-генераторов

ЗАЭС переключилась на электроснабжение от резервных дизель-генераторов После срабатывания защиты ЗАЭС перешла на питание от дизель-генераторов

Москва25 ноя Вести.Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов, сообщили в пресс-службе станции.

Такая мера потребовалась после срабатывания защиты и отключения линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Отмечается, что эта линия используется для собственных нужд ЗАЭС.

После отключения линии резервные дизель-генераторы штатно включились в работу. Они обеспечивают электропитание оборудования, необходимого для поддержания станции в безопасном состоянии говорится в заявлении в MAX

Работа оборудования и все параметры безопасности находятся под контролем персонала, в настоящее время радиационный фон в норме, угроз ядерной и радиационной безопасности нет.