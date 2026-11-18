Москва18 нояВести.Мировое большинство осознает, что без сдерживающей роли РФ и Китая на международной арене мир бы унесло в бушующие волны авантюризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, речь идет о роли двух стран не в контексте сдерживания развития других государств, а, наоборот, стимулирования развития и выполнения роли стабилизатора.
Мировое большинство, я думаю, что и меньшинство тоже понимают, что если бы этот фактор не существовал, то есть глубинное, ответственное поведение России и Китая и их сдерживающая роль... то мир, как какой-то кораблик давным-давно был бы унесен в бушующие волны вот этой конъюнктуры авантюризма, и некому было бы сказать, нетсказала Захарова
Ранее дипломат заявила, что безопасность в Европе была бы значительно выше, если бы не деятельность НАТО.