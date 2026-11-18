Захарова: без сдерживающей роли РФ и КНР мир был унесло, как кораблик в море

Захарова: без сдерживающей роли России и КНР мир был унесло, как кораблик в море Захарова: без сдерживающей роли РФ и КНР мир был унесло, как кораблик в море

Москва18 ноя Вести.Мировое большинство осознает, что без сдерживающей роли РФ и Китая на международной арене мир бы унесло в бушующие волны авантюризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, речь идет о роли двух стран не в контексте сдерживания развития других государств, а, наоборот, стимулирования развития и выполнения роли стабилизатора.

Мировое большинство, я думаю, что и меньшинство тоже понимают, что если бы этот фактор не существовал, то есть глубинное, ответственное поведение России и Китая и их сдерживающая роль... то мир, как какой-то кораблик давным-давно был бы унесен в бушующие волны вот этой конъюнктуры авантюризма, и некому было бы сказать, нет сказала Захарова

Ранее дипломат заявила, что безопасность в Европе была бы значительно выше, если бы не деятельность НАТО.