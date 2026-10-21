Захарова о планах ЕС по нефти из РФ: мыши плакали, но продолжали грызть кактус

Захарова иронично прокомментировала инициативу ЕС по санкциям против нефти из РФ Захарова о планах ЕС по нефти из РФ: мыши плакали, но продолжали грызть кактус

Москва21 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила инициативу Евросоюза (ЕС) по санкциям против российской нефти с мышами, которые "колются и плачут, но продолжают есть кактус".

Таким образом она прокомментировала слова главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о том, что Еврокомиссия хочет включить в 22-й пакет санкций против РФ новые рестрикции против российской нефти. Она выдвинула эту инициативу, невзирая на европейский энергетический кризис.

Главный приз в номинации "Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус" написала Захарова

Она также добавила к публикации несколько эмодзи: мышь, плачущее лицо, человека с отсутствующим зубом и кактус.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал, что Каллас понимает неэффективность санкций против России, однако Евросоюз использует их для срыва продвижения к урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине и стремятся не допустить прекращения боевых действий.