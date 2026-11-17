Захарова пошутила об отсутствии проблем с общим фото на саммите в Маниле

Захарова иронично высказалась об общем фото участников саммита в Маниле Захарова пошутила об отсутствии проблем с общим фото на саммите в Маниле

Москва17 ноя Вести.На 21-м Восточноазиатском саммите в Маниле не возникло затруднений с проведением общей фотосессии высокопоставленных представителей стран-участниц, с иронией отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив о недавнем инциденте с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

30-31 октября в Атланте состоялось совещание министров иностранных дел стран G20 под председательством США. Российскую делегацию на нем возглавил Сергей Лавров. Несколько глав внешнеполитических ведомств отказались участвовать в протокольной общей фотографии вместе с российским министром. Среди них особо выделился МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Восточноазиатский саммит с "семейным фото" проблем не испытывает. В Маниле все прошло без сучка и вадефуленки написала Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав общий снимок участников встречи, на котором присутствует Лавров

Встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения проходят в Маниле с 15 по 17 ноября.