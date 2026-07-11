Москва11 июл Вести.Киевский режим использует любую международную площадку для антироссийской риторики, очередным примером стала конференция в Белграде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, текст заявления опубликован на сайте российского дипведомства.

Мы неоднократно говорили о том, что представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский "бенефис" отметила дипломат

По ее словам, приглашенный на мероприятие председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность конференции и сделать русофобскую пропаганду ее основной темой.

Захарова подчеркнула, что Стефанчук, представляя Украину "невинной жертвой комплексной российской агрессии", пытался возложить на Россию ответственность за последствия, которые, по оценке Москвы, стали результатом действий украинских властей.

Захарова также заявила, что Стефанчук обвинял Россию в "порабощении восточноевропейцев" и противодействии их стремлению к европейской интеграции. Кроме того, по ее словам, он критиковал российско-сербские отношения, утверждая, что Сербии не следует ориентироваться на Россию с позиции "младшего брата".