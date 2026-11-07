Захарова напомнила, что именно Россия остановила кровопролитие в Карабахе Захарова: заявления СБ Армении о роли РФ в Карабахе искажают истину

Москва7 ноя Вести.Заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна, что Россия якобы ничего не предприняла во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, искажают истину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Россия предпринимала активные усилия по мирному урегулированию в Карабахе, которые закончились заявлением РФ, Армении и Азербайджана о полном прекращении огня в ночь на 10 ноября 2020 года.

Более того, в регионе был развернут контингент российских миротворцев, которые защищали местное население, оказывали ему гуманитарную помощь и занимались разминированием, подчеркнула она.

Говорить о каких-то не сделанных Россией "действенных шагах" и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев - значит искажать истину… Именно Россия и никто другой остановила кровопролитие в регионе приводит ее слова пресс-служба МИД РФ

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Салюков отмечал, что события вокруг Карабаха - следствие политики правительства Армении после 2018 года. Ереван использует их, чтобы обосновать якобы неэффективность сотрудничества с РФ и ОДКБ, однако эти аргументы беспочвенны, добавил политик.