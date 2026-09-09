Москва9 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц – раб военно-промышленного комплекса, которому нужно больше денег, больше заказов, чтобы и ему "перепадало", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, она находится в Коми, в городе Сыктывкаре, где у нее в среду состоится выездной брифинг. Захарова отметила, что если посмотреть карту, то можно увидеть, что размер и масштаб Коми "превышают или уж как минимум сопоставимы с целой Германией".

Захарова напомнила слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что он не очень доволен Украиной.

Можно было бы подумать, что, возможно, он прочитал доклад Европейского союза по правам человека, ужаснулся тем беспределом, который творится на Украине в отношении всего: своих собственных граждан, правил и законов, которыми регулируется наша современная жизнь с точки зрения прав человека, вообще чести, достоинства и морали. Но нет, он был недоволен Украиной, киевским режимом и Банковой ровно в противоположном ключе, он сказал, что они очень мало военных заказов размещают в военно-промышленном комплексе Германии сказала она

Дипломат отметила, что связка Мерца, Вадефуля и его команды с военно-промышленным комплексом тянется уже много лет. По ее словам, Мерц не просто их лоббирует, он их обслуживает.

Он раб, Мерц – раб военно-промышленного комплекса, соответственно нужно больше денег, больше заказов для того, чтобы, так сказать, и Мерцу, видимо, перепадало. Вот чтобы они понимали все, о какой стране идет речь, против которой они хотят задействовать еще больше оружия, они должны понять, что только один, только один регион нашей необъятной Родины помасштабнее всей их Германии добавила Захарова

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недостаточного учета Киевом интересов ФРГ.