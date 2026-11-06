Москва6 ноя Вести.Отказ Германии выплачивать компенсации всем жителям блокадного Ленинграда независимо от их происхождения является позором. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просветительском марафоне "Знание. Единство".

По ее словам, как пишет РИА Новости, российская сторона неоднократно поднимала этот вопрос в контактах с немецкими властями, однако Берлин уклонялся от ответа.

Что это такое? Это же позорище сказала Захарова

Ранее она назвала условие для восстановления диалога с Японией. Представитель МИД подчеркнула, что страна должна отказаться от антироссийской линии.