Захарова объяснила, почему ООН пора не реформировать, а капитально ремонтировать Захарова заявила о необходимости капитального ремонта ООН и реформы Совбеза

Москва23 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Русский дозор Бута и Гамова" на Радио "Комсомольская правда" заявила, что ООН требуется не плавная перенастройка, а масштабный ремонт.

По ее словам, которые приводит KP.RU, организация, создававшаяся после Второй мировой войны как механизм предотвращения новой мировой войны, сегодня используется многими не по назначению.

Уже нужен ремонт этой организации подчеркнула Захарова, отметив, что ранее капитальный ремонт проходил в секретариате ООН в Нью-Йорке, а теперь речь идет о реформе всей структуры

Официальный представитель МИД РФ указала, что в первую очередь обсуждается реформа Совета Безопасности ООН. Она связана с процессами деколонизации и ростом возможностей десятков новых суверенных государств, прежде всего в Африке и Азии, которые должны быть представлены в организации. Кроме того, по её мнению, перенастройки требуют и другие структуры системы ООН, включая ЮНЕСКО.

Отдельно Захарова остановилась на различии между Европой и Евросоюзом.

Евросоюз и Европа - это разные вещи. По какой-то непонятной причине Европейский союз сам себя определил в качестве главного по Европе сказала она

По ее словам, экономическое благополучие ЕС во многом основывалось на колониальном прошлом, а сегодняшние достижения объединения она назвала "антидостижениями". Захарова также напомнила, что Европа не сохранила собственную безопасность, дарованную ей подвигом советского народа, и ввергла часть континента в кризис.

Кроме того, она прокомментировала исторические параллели между встречей лидеров России, Китая и США и Ялтинской конференцией. По ее мнению, такой образ полезен для напоминания миру о значении Ялты, однако нынешняя встреча проходит в разгар борьбы с неонацизмом, что принципиально отличает ее от событий 1945 года.