Москва26 сен Вести.На сегодняшний день ООН не имеет альтернатив, даже несмотря на наличие у организации проблем. Об этом ИС "Вести" заявила декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Она отметила, изначально Всемирной организации прочили роль "режиссера мировой политики". Однако она превратилась в политическую сцену для ее участников.

С одной стороны, довольно длительное время была некая, если не иллюзия, то гипотеза, что ООН — это будет, если не мировое правительство, во что я, конечно, не верю, то, ну, хотя бы такой режиссер мировой политики. ООН сегодня — это главная политическая сцена. И вот на эту сцену съезжаются не столько для "ярмарки тщеславия", сколько для того, чтобы являть свои роли. И съезжаются государства, конечно, главные действующие лица в Организации Объединенных Наций. Вот как политическая сцена — это, конечно, метафора, но как инфраструктура для современной дипломатии неидеальная, с проблемами, ООН пока не имеет ни альтернатив ни в общем-то каких-то принципиальных дисфункций в своей модели заявила декан

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская делегация на Генеральной Ассамблее ООН представляет не интересы своего народа, а дезинформацию, из-за чего и является делегацией "лицемерия и обмана".