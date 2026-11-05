Захарова обыграла фамилию британского министра после слов о подготовке к войне

Захарова пошутила над Стритингом из-за его слов о возможной войне Захарова обыграла фамилию британского министра после слов о подготовке к войне

Москва5 ноя Вести.Британского министра обороны Уэса Стритинга хочется назвать "стрингером". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат прокомментировала его заявление о необходимости подготовиться к войне в течение ближайших трех лет.

Министр обороны Уэс Стритинг, что-то мне хочется назвать его "стрингером", уточнил в газете The Telegraph, к чему именно нужно готовиться. У страны, у Британии, по его словам, осталось немногим более тысячи дней, чтобы подготовиться к войне сказала она

Как отметила представитель МИД, Стритинг открыл производственный цех, рассчитанный на выпуск до 245 стволов для танков и артиллерийских орудий ежегодно.

Захарова иронично заметила, что Великобритания развивает производство оружейных стволов, тогда как выпуск фонариков остается в Китае.