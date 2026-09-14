Москва14 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что известное выражение "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" пришло в Россию из Китая. Об этом дипломат сообщила в беседе с ТАСС.

По словам Захаровой, выражение принадлежит китайскому военачальнику и существует уже много сотен лет или даже тысячелетий. В России, отметила она, оно прижилось примерно с 1950-х годов.

Я не знала, к своему стыду, уверена, что многие не знали, так что давайте стыдиться вместе, что выражение "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" — это, оказывается, китайское выражение, которое принадлежит китайскому военачальнику сказала Захарова

Она отметила, что безвизовый режим дает гражданам России и Китая возможность "лучше один раз увидеть" другую страну, "чем что раз услышать".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу.

По словам Захаровой, бессрочный безвизовый режим станет "настоящим подарком" и для туристов, и для бизнеса, и для журналистов.