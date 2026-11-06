Захарова рассказала, зачем США выкупали права на "Сибирского цирюльника" Захарова: США приобрели права на "Сибирского цирюльника" ради запрета его показа

Москва6 ноя Вести.США около 20 лет назад выкупили права на фильм Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник", чтобы картину не показали в странах Латинской Америки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии марафона "Знание. Единство".

Она пояснила, что прокатчики одной из латиноамериканских стран хотели показать "Сибирского цирюльника", но премьера киноленты постоянно откладывалась.

Оказывается, представители Соединенных Штатов Америки приехали к прокатчикам в эти самые страны как раз латиноамериканского региона, заплатили деньги не для того, чтобы самим показать картину в этих странах и заработать на этом, а для того, чтобы, заплатив деньги, эту картину не показывали сказала Захарова

Несмотря на подобные попытки, отменить русскую культуру не удастся, добавила она.

Ранее Михалков объяснял, что Запад пытается бороться с русской культурой, потому что Россия стала единственной страной в Европе, которая отказалась считать западные ценности нормой и заявила об этом открыто.