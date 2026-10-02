МИД РФ: Россия приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака

Захарова: РФ приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака МИД РФ: Россия приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака

Москва2 окт Вести.Россия поприветствовала завершение вывода войск США и международной коалиции из Ирака, который официально завершился 30 сентября 2026 года, сообщили в МИД РФ.

Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности... В том числе способны противодействовать террористической угрозе, исходящей от ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в РФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Окончательный вывод американских военных из Ирака связан с тем, что США все меньше способны играть роль "глобального полицейского". Такую причину не исключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ИС "Вести".