Москва2 октВести.Россия поприветствовала завершение вывода войск США и международной коалиции из Ирака, который официально завершился 30 сентября 2026 года, сообщили в МИД РФ.
Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности... В том числе способны противодействовать террористической угрозе, исходящей от ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в РФ)заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Окончательный вывод американских военных из Ирака связан с тем, что США все меньше способны играть роль "глобального полицейского". Такую причину не исключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ИС "Вести".