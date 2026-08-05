Захарова сравнила с сюжетами Гоголя идею с подсветкой Эйфелевой башни Захарова оценила сбор средств на подсветку Эйфелевой башни в молдавские цвета

Москва5 авг Вести.Инициатива посла Молдавии в Париже Лорины Бэлтяну собрать 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага звучит как сюжет для произведений Николая Васильевича Гоголя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Молдавии не хватило средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики. Тогда посол Бэлтяну объявила сбор среди граждан страны и попросила молдаван поучаствовать в сборе 25 тысяч евро.

Я понимаю, что это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть "Бесов", которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин сказала она

Дипломат также предположила, что Бэлтяну могла быть не в курсе позиции президента Молдавии Майи Санду, и иронично подчеркнула, что в таком случае сбор средств нужно организовать на подсветку Эйфелевой башни в цвета румынского флага.