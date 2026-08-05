Москва5 авгВести.Инициатива посла Молдавии в Париже Лорины Бэлтяну собрать 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага звучит как сюжет для произведений Николая Васильевича Гоголя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Молдавии не хватило средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики. Тогда посол Бэлтяну объявила сбор среди граждан страны и попросила молдаван поучаствовать в сборе 25 тысяч евро.
Я понимаю, что это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть "Бесов", которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогинсказала она
Дипломат также предположила, что Бэлтяну могла быть не в курсе позиции президента Молдавии Майи Санду, и иронично подчеркнула, что в таком случае сбор средств нужно организовать на подсветку Эйфелевой башни в цвета румынского флага.