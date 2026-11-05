Москва5 нояВести.Киев пытался продемонстрировать готовность продолжать боевые действия, когда атаковал беспилотниками Москву в период проведения саммита Россия – Африка. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, в период проведения саммита украинская сторона направила на Москву около 1,5 тысячи беспилотников. Представитель МИД подчеркнула, что атака была успешно отражена.
Сигнал о готовности воевать и дальше главарь киевских неонацистов [Владимир] Зеленский пытался донести, видимо, и до лидеров африканских государств, которые находились в Москве для участия в саммите Россия – Африкасказала она
Саммит Россия – Африка прошел в Москве с 28 по 29 октября. Мероприятие представляет собой ключевой международный форум для укрепления связей в сфере экономики, безопасности и технологий.
На полях саммита делегации из 48 африканских стран приняли итоговую Декларацию и План действий на следующие три года.