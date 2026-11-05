МИД РФ назвал атаки на Москву сигналом Киева о продолжении конфликта

Захарова связала атаки ВСУ на Москву с проведением саммита Россия – Африка МИД РФ назвал атаки на Москву сигналом Киева о продолжении конфликта

Москва5 ноя Вести.Киев пытался продемонстрировать готовность продолжать боевые действия, когда атаковал беспилотниками Москву в период проведения саммита Россия – Африка. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, в период проведения саммита украинская сторона направила на Москву около 1,5 тысячи беспилотников. Представитель МИД подчеркнула, что атака была успешно отражена.

Сигнал о готовности воевать и дальше главарь киевских неонацистов [Владимир] Зеленский пытался донести, видимо, и до лидеров африканских государств, которые находились в Москве для участия в саммите Россия – Африка сказала она

Саммит Россия – Африка прошел в Москве с 28 по 29 октября. Мероприятие представляет собой ключевой международный форум для укрепления связей в сфере экономики, безопасности и технологий.

На полях саммита делегации из 48 африканских стран приняли итоговую Декларацию и План действий на следующие три года.