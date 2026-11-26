Москва26 ноя Вести.Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на реакцию итальянских политиков, впервые обративших внимание на присутствие своих соотечественников в базах одиозного украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским, заблокирован в РФ по решению суда).

Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе брифинга.

"Доброе утро" хочется сказать всем им, кто на протяжении - ведь этот сайт оперирует уже больше 10 лет - так ничего как не заметил, так и не понял сказала она

Представитель МИД указала, что общественный резонанс в Италии возник после попадания в списки евродепутатов от "Движения "5 звезд", а местные СМИ "с ужасом" обнаружили там имя вице-премьера Маттео Сальвини.

Захарова также поинтересовалась, вызывает ли у премьер-министра Италии Джорджи Мелони неприятие сам факт преследования граждан ее страны на указанном ресурсе.

Дипломат также напомнила, что Сальвини ранее намекнул прессе на вероятность пересмотра позиции Рима по поддержке украинского правительства, охарактеризовав подобные практики составления черных списков как нацистские.