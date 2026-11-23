Москва23 нояВести.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о намерении потребовать от властей Украины исключить из базы данных сайта "Миротворец" имена всех итальянских граждан, а также добиться полного закрытия этого ресурса.
Я знаю, что мое имя убрали из списка на этом террористическом сайте, но этого недостаточнозаявил Сальвини в интервью Il Fatto Quotidiano
Ранее сообщалось, что вице-премьера Италии Маттео Сальвини исключили из списков "Миротворца" после того, как премьер-министр страны Джорджа Мелони лично выразила Зеленскому недовольство присутствием итальянских политиков на ресурсе.