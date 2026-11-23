Москва23 нояВести.Европейским политикам стоит обращаться напрямую к Владимиру Зеленскому, если они хотят добиться удаления своих данных с украинского сайта "Миротворец". Об этом в соцсети X заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, сама внесенная в эту базу.
Мне нужно попросить Мелони еще раз позвонить Зеленскому. Совет всем политикам Европынаписала Мендель на своей странице в соцсети
Поводом для заявления стало исключение из списков вице-премьера Италии Маттео Сальвини после того, как премьер-министр страны Джорджа Мелони лично выразила Зеленскому недовольство присутствием итальянских политиков на ресурсе.
Мендель подчеркнула, что проект тесно координируется официальным Киевом, а вмешательство европейских лидеров может влиять на решения об удалении профилей.