Мендель: европейские политики могут выйти из "Миротворца" через Зеленского

Мендель посоветовала политикам ЕС просить Зеленского об удалении с "Миротворца" Мендель: европейские политики могут выйти из "Миротворца" через Зеленского

Москва23 ноя Вести.Европейским политикам стоит обращаться напрямую к Владимиру Зеленскому, если они хотят добиться удаления своих данных с украинского сайта "Миротворец". Об этом в соцсети X заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, сама внесенная в эту базу.

Мне нужно попросить Мелони еще раз позвонить Зеленскому. Совет всем политикам Европы написала Мендель на своей странице в соцсети

Поводом для заявления стало исключение из списков вице-премьера Италии Маттео Сальвини после того, как премьер-министр страны Джорджа Мелони лично выразила Зеленскому недовольство присутствием итальянских политиков на ресурсе.

Мендель подчеркнула, что проект тесно координируется официальным Киевом, а вмешательство европейских лидеров может влиять на решения об удалении профилей.