Захарова: Запад после индульгенции Зеленскому удивляется, что долетает и до них Захарова объяснила, как Запад поплатился за индульгенцию Зеленскому

Москва30 мая Вести.Сначала западные страны выдают главе киевского режима Владимиру Зеленскому индульгенцию на использование вооружения, а потом удивляются, что "долетает" и до них. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с RT.

Таким образом она прокомментировала инцидент с падением БПЛА в Румынии. По ее словам, именно Запад ежемесячно принимает "пачками" решения о поставках Украине вооружений, выделении новых средств на продолжение конфликта.

Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из есовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного? рассказала Захарова

Румынская Служба экстренного реагирования ранее сообщила, что на востоке страны в городе Галац на крышу дома упал беспилотник. Румынские военные при этом отслеживали дрон радиолокационными системами, однако не стали его перехватывать. Ответственность за произошедшее власти Румынии возложили на Москву, но каких-либо доказательств ее причастности не предоставили.

При этом в российском посольстве в Бухаресте заявили, что Румыния использовала инцидент с падением беспилотника в городе Галац для реализации внешнеполитической линии НАТО и ЕС, целью которой является конфронтация с РФ.