Заключенным в США поручили шить майки для американской армии

Заключенные в США начнут шить майки для американской армии Заключенным в США поручили шить майки для американской армии

Москва23 сен Вести.Пентагон заключил контракт стоимостью $16 млн, по которому американские заключенные начнут пошив спортивных футболок для американской армии, сообщает РИА Новости.

Контракт заключен с предприятием Federal Prison Industries Inc​​​. в городе Джесуп (штат Джорджия), которое работает под брендом UNICOR и входит в систему Федерального бюро тюрем США.

Заключенные получат за такую работу от $0,23 до $1,15 в час, что значительно ниже минимальной оплаты труда.

Минимальная оплата в Джорджии составляет $5,15 в час, но почти все местные жители имеют право на федеральный минимум - $7,25 в час.

Низкая оплата труда заключенных стала возможной из-за особого статуса труда осужденных в американском законодательстве. Тринадцатая поправка к Конституции США запрещает рабство и принудительный труд, но делает исключение для случаев, когда труд применяют в качестве наказания за преступление.