Заключенный в Бельгии застрял в потолке при попытке побега из тюрьмы В Бельгии проваливший побег заключенный попросил спасателей отрезать ему ноги

Москва14 авг Вести.20-летний заключенный бельгийской тюрьмы Лантен попытался сбежать через технические коммуникации за подвесным потолком, однако застрял и попросил прибывших спасателей отрезать ему ноги. Об этом сообщил телеканал RTL.

Инцидент произошел в медицинском блоке тюрьмы. По данным СМИ, молодой человек забрался к подвесному потолку по радиатору и проник в технические коммуникации, надеясь таким образом выбраться на свободу.

Прибывшим на место спасателям потребовалось около полутора часов, чтобы определить местонахождение заключенного и освободить его, разобрав часть потолка. В результате мужчина не пострадал, однако его доставили в больницу для обследования.

По данным RTL, он отбывает пятилетний срок, который должен завершиться в 2031 году.