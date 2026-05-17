Москва17 мая Вести.В России следует возродить советскую практику сокрытия стратегических объектов, заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, для таких объектов необходимо обеспечить комплексное прикрытие.

Мне рассказали, что, оказывается, уважаемые нефтегазовые гиганты собираются ремонтировать и строить новые топливохранилища вблизи военных, я подчеркиваю, военных аэродромов в открытом виде. Это уже вообще не лезет ни в какие ворота! Это нельзя делать, военные топливохранилища все должны быть закопаны, должны быть защищены. Не только сеткой рабицей, мешками с песком указал он

Картаполов указал, что нынешний конфликт в Иране демонстрирует эффективность подземных укреплений для стратегических объектов. По его мнению, таким наблюдением нельзя пренебрегать.

Сейчас пока "недоперемирие" идет, иранцы спокойно раскапывают, обустраивают новые входы, маршруты и готовятся к следующему этапу операции. И нам надо самые серьезные выводы из этого сделать. И сделать уже сейчас, чтобы наиболее критические виды производств, все стратегические запасы находились глубоко под землей, были защищены надежно и замаскированы. То же самое касается стратегической авиации, которая у нас до сих пор стоит открытой, а также новых беспилотных систем, стратегических и оперативно-тактических. Они тоже должны быть все закопаны под землю и появляться тогда, когда будет в них нужда уверен парламентарий

Кроме того, добавил он, естественным укрытием для стратегических объектов могут быть подскальные сооружения. Таковые, по его словам, остались на севере и востоке страны с советского времени.

Они должны быть реанимированы и запущены под восстановление и под использование. Потому что без этого ничего хорошего не будет сказал он

На этой неделе в России были проведены испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По оценкам экспертов, данная ракета способна поразить и уничтожить цель в любой точке Земли.