Два миллиарда рублей потратят на замену французского двигателя "Суперджета"

Замена французского двигателя "Суперджета" обойдется в 2 млрд рублей Два миллиарда рублей потратят на замену французского двигателя "Суперджета"

Москва9 ноя Вести.Контракт на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский ПД-8 у прошлой модели "Суперджета" стоит 2 млрд рублей. Это следует из данных с сайта госзакупок.

С целью продолжения эксплуатации летающего парка самолетов RRJ-95 при невозможности поддержания летной годности маршевой силовой установки (МСУ) на базе импортного двигателя SaM-146 необходимо выполнить работы по его замене говорится в материалах к закупке

Уточняется, что менять двигатель будут на российский ПД-8. В заявке говорится, что это позволит продлить летную годность самолетов RRJ-95.

Согласно документам, заказчиком выступает Минпромторг России, а поставщиком – ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). Срок исполнения контракта установлен на 20 декабря 2028 года.

Ранее в Минтрансе сообщили, что особый режим эксплуатации иностранных самолетов продлят до конца 2028 года.