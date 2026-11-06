Минтранс: режим эксплуатации иностранных самолетов продлят до конца 2028 года "Ведомости": особый режим эксплуатации иностранных самолетов хотят продлить

Москва6 ноя Вести.Минтранс подготовил проект постановления правительства, согласно которому особый режим эксплуатации взятых в лизинг иностранных самолетов и двигателей продлят до конца 2028 года, сообщают "Ведомости".

Проект постановления подготовлен "в целях защиты прав юридических лиц в связи с действиями недружественных стран", отмечает Минтранс.

Из пояснительной записки к проекту постановления следует, что продление срока особого режима эксплуатации необходимо для "оперативного обеспечения возможности продолжения совершения процедур по исполнению договоров" лизинга иностранных самолетов.

В рамках особого режима российские авиакомпании имеют право не возвращать иностранные самолеты, полученные в лизинг, а также страховать, обслуживать и ремонтировать их по национальным правилам и стандартам.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), проект постановления уже направлен авиакомпаниям. Обратную связь от эксплуатантов в ассоциации ждут до 17 ноября.

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров заявил ИС "Вести", что самолеты, которые находятся в эксплуатации у российских авиакомпаний, должны быть обновлены в течение 20 лет. По его словам, в среднем авиалайнер служит около 20 лет.