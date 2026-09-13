Москва13 сен Вести.Заместитель генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) Кристина Штумпп отказалась добровольно оставить должность, несмотря на требование канцлера Германии и председателя партии Фридриха Мерца.

Мерц планировал провести обновление руководства центрального аппарата ХДС. В качестве компромисса Штумпп предложили продолжить деятельность в парламентской фракции, однако она отклонила это предложение и не стала покидать занимаемый пост, сообщает Der Spiegel.

Кадровые разногласия привлекают повышенное внимание партийцев после разгромного поражения христианских демократов на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Отдельные депутаты фракции рассматривают отказ Штумпп выполнять решение партийного лидера как показатель снижения авторитета Мерца внутри ХДС, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Мерц планирует остаться у власти, несмотря на растущую критику внутри ХДС. Давление на канцлера усилилось после поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте. Однако он заявил журналистам, что сдаваться для него - "не вариант".