МО РФ рассказало о новых обязанностях замглавы ведомства Криворучко Замглавы МО РФ Криворучко будет курировать развитие перспективного вооружения

Москва5 авг Вести.В рамках кадровых перестановок в Минобороны РФ, заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко назначен ответственным за вопросы развития перспективного вооружения. Об этом сообщается говорится в сообщении ведомства.

Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, по решению министра обороны РФ будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники говорится в сообщении

Уточняется, что эти меры направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о ряде кадровых решений в ходе совещания с руководством Министерства обороны. В частности, генерал-полковник Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны РФ.