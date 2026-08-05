Москва5 авгВести.В рамках кадровых перестановок в Минобороны РФ, заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко назначен ответственным за вопросы развития перспективного вооружения. Об этом сообщается говорится в сообщении ведомства.
Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, по решению министра обороны РФ будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техникиговорится в сообщении
Уточняется, что эти меры направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о ряде кадровых решений в ходе совещания с руководством Министерства обороны. В частности, генерал-полковник Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны РФ.