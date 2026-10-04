Москва4 окт Вести.Заместитель министра обороны Украины Алексей Рева, известный в прошлом как комик, в 2023 году пожаловался на отказ в бесплатном проезде в трамвае во Львове.

На соответствующий пост Ревы в соцсети обратило внимание РИА Новости.

Тогда Рева, которого в конце сентября 2026 года назначили на пост замминистра, пытался воспользоваться льготой как участник боевых действий.

Я мац-мац по карманам, а из наличных у меня только мелкие доллары, которые привез из отпуска и которые так и не потратил, потому что в Польше все чихать хотели на мои доллары. И тут я вспоминаю, что у меня в рюкзаке вместе с документами лежит удостоверение УБД (участника боевых действий – прим. ред.) написал Рева

По его словам, после этого водитель трамвая разрешил ему проехать бесплатно. Однако на первой же остановке вошедшая в салон контролер попросила его предъявить билет. Уроженец Полтавы показал ей удостоверение.

Ну, это львовский транспорт, поэтому льготы для львовян. А вы, как бы, не львовский участник боевых действий процитировал Рева контроллера

В 2015 году Рева вместе с братом-близнецом Игорем, который сейчас занимает должность замминистра развития общин и территорий Украины, выиграл денежный приз на одном из юмористических шоу. Членом жюри тогда был глава киевского режима Владимир Зеленский.

После начала конфликта на Украине Рева попал на службу в ТЦК, в дальнейшем перешел на работу в Главное управление разведки Минобороны Украины, а затем – непосредственно в это ведомство, где занимался созданием софта для учета военнообязанных.