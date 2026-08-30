Зампред ГД рассказал, почему вклады и электронные кошельки уравняли в правах

Зампред комитета Госдумы: вклады и электронные кошельки уравняют в правах Зампред ГД рассказал, почему вклады и электронные кошельки уравняли в правах

Москва30 авг Вести.Электронные деньги отличаются от безналичных рублей лишь формой договора с кредитной организацией. Из-за этой формальности нормы о страховании вкладов на них пока не распространяются.

Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.

С точки зрения законодателя, речь идет об идентичных имущественных правах.

Это точно такие же имущественные права, которые, с нашей точки зрения ... должны быть в равной мере защищены вне зависимости от формы денежных средств. Поэтому мы подготовили вместе с коллегами из Банка России проект закона, который распространяет действующую сегодня систему страхования и страховой защиты банковских вкладов на электронные денежные средства сказал Бахарев

Закон принят, изменения вступят в силу с 1 февраля 2027 года.

Бороться с мошенниками должны не только Государственная дума и Банк России, но и правоохранительные органы, и сами финансовые организации, ранее заявлял зампред.