Москва30 авгВести.Электронные деньги отличаются от безналичных рублей лишь формой договора с кредитной организацией. Из-за этой формальности нормы о страховании вкладов на них пока не распространяются.
Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
С точки зрения законодателя, речь идет об идентичных имущественных правах.
Это точно такие же имущественные права, которые, с нашей точки зрения ... должны быть в равной мере защищены вне зависимости от формы денежных средств. Поэтому мы подготовили вместе с коллегами из Банка России проект закона, который распространяет действующую сегодня систему страхования и страховой защиты банковских вкладов на электронные денежные средствасказал Бахарев
Закон принят, изменения вступят в силу с 1 февраля 2027 года.
Бороться с мошенниками должны не только Государственная дума и Банк России, но и правоохранительные органы, и сами финансовые организации, ранее заявлял зампред.