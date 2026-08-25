Запад хотел бы иметь вторую Украину для войны с Ираном Богданов: Запад хотел бы вторую Украину для войны с Ираном

Москва25 авг Вести.Запад очень хотел бы иметь вторую Украину, которую можно было бы "стачивать" в войне с Ираном, при этом не рискуя собственными солдатами. Таким мнением в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился собкор ВГТРК в США Валентин Богданов.

Он объяснил, что вероятность прямой конфронтации с Ираном очень пугает западные страны.

Если бы на Ближнем Востоке была своя Украина, которую можно до последнего кого-то отправить бороться с Ираном, они [европейцы] были бы тут как тут, бюджеты бы пилили, осваивали американские вооружения, покупку. … Но так как нет никого, нужно самим впрягаться. А как только встает вопрос самим впрягаться, очень страшно это делать. … Нет ни духа, ни сил, ни возможностей, ни желания, и есть полное понимание того, что они не вывезут это все. А когда есть такой буфер, Украина, который можно как бы стачивать об Россию, или если бы нашелся кто-то, кого можно было бы стачивать об Иран, то было бы классно для них рассказал Богданов

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США находятся в сложной ситуации из-за Ирана. По ее словам, Вашингтон не может ответить на угрозу со стороны Тегерана.