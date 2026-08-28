Москва28 авг Вести.Западные страны, продолжая публиковать различные фейковые истории, чтобы обосновать введение санкций и проведение военных действий в отношении Ирана, рискует потерять Исламскую Республику в качестве стабильного и предсказуемого торгового партнера. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, востоковед, кандидат исторических наук Владимир Сотников.

Он напомнил, что страны Западной Европы упустили экономическую выгоду от совместных проектов с Ираном в 2010 году, когда против Исламской Республики были введены жесткие санкции Совета Безопасности ООН после публикации сфабрикованного интервью с иранкой Сакине Мохаммади Аштиани, которую якобы приговорили к забиванию камнями.

Были потеряны серьезные экономические проекты прежде всего стран Западной Европы… была упущена серьезная выгода, потому что Иран по-серьезному намеревался торговать с Западной Европой… Они (иранцы – прим. ред.) научились справляться с этими санкциями и влиянием таких фальшивок. Но если так дальше продолжится, я думаю, что Запад рискует вообще потерять Иран как такого стандартного, стабильного и предсказуемого партнера торговли объяснил свою точку зрения Сотников

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные информационные издания используют фейковые истории для обоснования санкций и военных действий. Так она прокомментировала заявление экс-корреспондента The Guardian Саида Камали Дехгана, который признался в сфабрикованном интервью с иранкой 2010 года.