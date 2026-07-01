Москва1 июлВести.На Западе абсолютно убеждены, что какой бы удар они ни нанесли России, им за это ничего не будет. Такое мнение в разговоре с KP.RU высказал писатель-фантаст Ник Перумов.
По его словам, те люди по ту сторону Атлантики, которые ненавидели Россию, ненавидят и дальше, а те, кто был равнодушен, в большинстве своем такими и остались.
И представьте себе, что те самые люди, о которых я говорил 16 лет назад, они и сегодня абсолютно уверены: что бы они ни сделали, какой бы удар по России (не атомный) они бы ни нанесли, прикрываясь теми или иными прокси — им ничего не будетконстатировал Перумов
Он отметил, что это вытекает из общей логики событий.
Если вы просто читаете прессу, смотрите на те шаги, которые они предпринимают, — это абсолютная уверенность в своей полной безнаказанностисчитает писатель
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что Запад переходит к новой фазе конфронтации с Россией, предоставляя Украине разведданные для ударов и снабжая Киев дальнобойным вооружением.