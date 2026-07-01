Ник Перумов: на Западе уверены, что им ничего не будет за удар по России

Запад уверен в своей безнаказанности перед Россией, считает фантаст Перумов Ник Перумов: на Западе уверены, что им ничего не будет за удар по России

Москва1 июл Вести.На Западе абсолютно убеждены, что какой бы удар они ни нанесли России, им за это ничего не будет. Такое мнение в разговоре с KP.RU высказал писатель-фантаст Ник Перумов.

По его словам, те люди по ту сторону Атлантики, которые ненавидели Россию, ненавидят и дальше, а те, кто был равнодушен, в большинстве своем такими и остались.

И представьте себе, что те самые люди, о которых я говорил 16 лет назад, они и сегодня абсолютно уверены: что бы они ни сделали, какой бы удар по России (не атомный) они бы ни нанесли, прикрываясь теми или иными прокси — им ничего не будет констатировал Перумов

Он отметил, что это вытекает из общей логики событий.

Если вы просто читаете прессу, смотрите на те шаги, которые они предпринимают, — это абсолютная уверенность в своей полной безнаказанности считает писатель

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что Запад переходит к новой фазе конфронтации с Россией, предоставляя Украине разведданные для ударов и снабжая Киев дальнобойным вооружением.