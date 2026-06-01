Удары ВСУ по мирным жителям не вызывают ни малейшего беспокойства на Западе Ульянов: нежелание Запада критиковать ВСУ за удары по мирным людям отвратительно

Москва1 июн Вести.Удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям не вызывают ни малейшего беспокойства на Западе, они готовы простить Киеву любое преступление. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью ИС "Вести".

Он назвал отвратительной такую политическую позицию бывших западных партнеров России.

Могу сказать твердо, уверенно, что ни малейшего беспокойства у западных стран эти обстоятельства не вызывают, как они не вызывали в те времена, когда не то что Энергодар, а саму станцию (ЗАЭС) украинцы подвергали регулярным обстрелам. Они готовы простить Киеву любое преступление, как недавно было с общежитием, где погибли студенты. Критиковать Киев ни при каких последствиях они не готовы – это такая политическая позиция, совершенно отвратительная. Но это реальность, такие у нас партнеры, бывшие партнеры сказал Ульянов

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая ВСУ нанесли массированный удар по инфраструктуре Энергодара, в том числе была атакована парковка у роддома. В результате оказались повреждены транспортные средства и остекление здания. Кроме того, украинские боевики обстреляли школу бокса имени Манзули.