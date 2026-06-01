Москва1 июнВести.Удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям не вызывают ни малейшего беспокойства на Западе, они готовы простить Киеву любое преступление. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью ИС "Вести".
Он назвал отвратительной такую политическую позицию бывших западных партнеров России.
Могу сказать твердо, уверенно, что ни малейшего беспокойства у западных стран эти обстоятельства не вызывают, как они не вызывали в те времена, когда не то что Энергодар, а саму станцию (ЗАЭС) украинцы подвергали регулярным обстрелам. Они готовы простить Киеву любое преступление, как недавно было с общежитием, где погибли студенты. Критиковать Киев ни при каких последствиях они не готовы – это такая политическая позиция, совершенно отвратительная. Но это реальность, такие у нас партнеры, бывшие партнерысказал Ульянов
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая ВСУ нанесли массированный удар по инфраструктуре Энергодара, в том числе была атакована парковка у роддома. В результате оказались повреждены транспортные средства и остекление здания. Кроме того, украинские боевики обстреляли школу бокса имени Манзули.