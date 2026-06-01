Постпред РФ в Вене не видит связи между ударами по ЗАЭС и коррупцией на Украине

Москва1 июн Вести.Связи между обстрелами Энергодара и Запорожской АЭС с коррупционными скандалами на Украине нет. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил ИС "Вести".

По его словам, эти события находятся "в разных плоскостях".

Мне кажется, что коррупция на Украине и интенсивные атаки на Энергодар – это вещи, которые лежат в разных плоскостях, в разных измерениях. Между ними прямой связи никак я не могу усмотреть сказал Ульянов

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью ИС "Вести" рассказал, что Вооруженные силы Украины организуют целенаправленные атаки на персонал станции, а также на население Энергодара, чтобы запугать людей и заставить их покинуть город.

22 мая на встрече с выпускниками программы "Время героев" президент РФ Владимир Путин заявил, что коррупция на Украине носит тотальный характер, а элиты киевского режима покрывают ее, поскольку сами участвуют в коррупционных схемах.