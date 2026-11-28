Запасы газа в хранилищах Франции упали ниже 70% ТАСС: запасы газа в ПХГ Франции опустились ниже 70%

Москва28 ноя Вести.Во Франции запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже 70%. Такие цифры следуют из подсчетов ТАСС, основой для которых стали данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Одни из крупнейших в ЕС ПХГ Франции по состоянию на 26 ноября заполнены всего на 68,97%. За все время наблюдений с 2011 года такой показатель стал вторым минимальным на эту дату. В ПХГ республики находится 8,3 миллиарда кубометров газа.

Исторический минимум запасов газа для конца ноября по-прежнему фиксируется в Германии. Объемы газа в немецких ПХГ составляют 53,75%. Антирекорд по этому показателю фиксируется и в Нидерландах — 56,75%.

Европейские страны с начала отопительного сезона, который стартовал 28 октября, отобрали рекордный объем газа из подземных хранилищ. Как следует из подсчетов агентства, за месяц израсходованы уже 18% от закачанных летом объемов