Запрет на включение чаевых в счет без спроса гостей продлили в РФ

Запрет на принудительные чаевые в ресторанах продолжит действовать Запрет на включение чаевых в счет без спроса гостей продлили в РФ

Москва14 ноя Вести.Запрет ресторанам и кафе включать в стоимость заказа чаевые без разрешения посетителей продолжит действовать в России в 2027 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Уточняется, что изменения предусмотрены правилами работы общепита, срок действия которых истекал 1 января 2027 года.

Действующая в настоящее время система добровольного поощрения официанта чаевыми является наиболее приемлемым инструментом приводит агентство слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной

Парламентарий отметила, что такая система стимулирует официанта лучше обслуживать посетителя и не делает посетителя "заложником" ситуации, когда даже за плохое обслуживание приходится дополнительно платить. Школкина подчеркнула, что, помимо чаевых, правила предусматривают запрет на включение предприятиями общепита и других дополнительных услуг и расходов в заказ без ведома клиента.

Ранее юрист Александр Манько заявил, что посетитель ресторана имеет право отказаться от заказа и не оплачивать его, если заведение нарушило озвученный срок приготовления блюда.