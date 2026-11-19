Зарубин: Путин еще не выехал к зданию, где пройдет трехсторонний саммит

Путин еще не выехал к зданию, где пройдет трехсторонний саммит Зарубин: Путин еще не выехал к зданию, где пройдет трехсторонний саммит

Москва19 ноя Вести.Кортеж президента России Владимира Путина еще не выехал к государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где состоится трехсторонний саммит США, РФ и КНР, заявил Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Мы знаем, что сюда еще даже не выехал президент России сказал журналист

Ранее стало известно, что трехстороняя встреча Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет за круглым столом. Журналистам также показали место, где, вероятно, пройдет церемония тройного рукопожатия между лидерами.