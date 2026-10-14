Защита обжаловала приговор по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова

Защита обжаловала сроки фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова Защита обжаловала приговор по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова

Москва14 окт Вести.Приговор фигурантам дела о захвате заложников в ростовском СИЗО-1, произошедшем летом 2024 года, теперь оспаривает защита. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

В начале сентября суд назначил Рамзану Албекову, Магомеду Алханову, Малику Гандалоеву, Адаму Кодзоеву и Даниилу Камневу наказание в виде лишения свободы на сроки от 21 до 29 лет.

От защиты поступила жалоба на приговор цитирует слова собеседника РИА Новости

Как установило следствие, в июне 2024 года обвиняемые, находясь в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, без разрешения вышли из камер и взяли в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Еще четверым работникам они причинили телесные повреждения. В ходе спецоперации пятерых задержали. Следователи выяснили, что фигуранты придерживались идеологии террористической организации, запрещенной в России.

В зависимости от роли им вменяли покушение на побег, захват заложников, дезорганизацию работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участие в деятельности террористической организации, покушение на теракт и приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании.