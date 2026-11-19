Заявление лидеров РФ, КНР и США торпедирует ограничения против России Стефанович: планы Путина, Трампа и Си по нефти торпедирует санкции против РФ

Москва19 ноя Вести.Планы РФ, КНР и США увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран торпедируют режим ограничений на экспорт российских углеводородов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович.

Эксперт отметил, что ранее США пытались поправить ситуацию на мировом рынке энергоносителей путем смягчения ограничений на нефтепродукты из РФ, однако эти инициативы "не вызвали восторга" у коллективного Запада. По мнению Стефановича, совместное заявление лидеров трех стран в первую очередь помогает России.

Коллективный Запад пока не очень в восторге от этой идеи. И в целом западные обозреватели отмечают, что вот эта формулировка, она в первую очередь помогает России и, извиняюсь, торпедирует вот этот режим ограничений на экспорт российских нефтепродуктов заявил эксперт

Ранее лидеры США, РФ и КНР подписали совместную декларацию по итогам трехсторонних переговоров в Шэньчжэне, один из ее пунктов касается темы энергопоставок. Полный текст декларации опубликован пресс-службой Кремля.