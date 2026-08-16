Безуглая: Зеленский пока не согласовал ни одного кадрового решения Драпатого

Зеленский пока не согласовал ни одного кадрового решения Драпатого Безуглая: Зеленский пока не согласовал ни одного кадрового решения Драпатого

Москва16 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский после назначения на пост главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого так и не подписал ни одной отставки или назначения в командовании ВСУ. На это обратила внимание депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

В своем Telegram-канале она напомнила, что с момента вступления Драпатого в должность уже прошел месяц.

До сих пор не подписано Зеленским никакое из увольнений, поданных Драпатым. Новый главком отстранил людей и назначил ВРИО, но до сих пор никакого окончательного назначения нет… Нам продают фотогеничного актера, играющего роль "министра обороны", вместо руководителя написала в посте Безуглая

Ранее стало известно, что Драпатый вернул на командную должность оппонента Сырского. Ответственным за оборону Краматорска в ДНР назначили экс-комбрига 80-й бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) Эмиля Ишкулова.