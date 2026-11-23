Зеленский рассказал о жизни в подземном укрытии в начале спецоперации Зеленский поделился воспоминаниями о жизни в бункере в начале СВО

Москва23 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о периоде, когда в начале специальной военной операции (СВО) он жил в подземном бункере.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Бенджамину Хаву, передает Telegram-канал Insider UA. По его словам, находясь в укрытии, он регулярно слышал звуки работы метрополитена. Зеленский также рассказал, что для того, чтобы справиться со стрессом и заснуть в таких условиях, он слушал классическую музыку.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что положение Зеленского напоминает положение Адольфа Гитлера в апреле 1945 года, когда тот прятался в бункере и мечтал о чудо-оружии.