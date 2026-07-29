Зеленский заявил Трампу, что ни один житель Крыма якобы не погиб от ударов ВСУ

Зеленский соврал Трампу о том, что ни один крымчанин не погиб от ударов ВСУ Зеленский заявил Трампу, что ни один житель Крыма якобы не погиб от ударов ВСУ

Москва29 июл Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете заявил о том, что якобы за все время ударов ВСУ по Крыму не погиб ни один мирный житель региона.

По его словам, которые приводит портал Axios, Киев совершал атаки только на объекты энергетической инфраструктуры России.

В то же время, только за прошедшие два месяца в результате преступление ВСУ погибли 19 крымчан, включая одного ребенка.

Последняя атака на полуостров произошла в ночь на 29 июля, два человека погибли и пять пострадали.