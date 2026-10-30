El Pais: поезд в Испании мог врезаться в другой на скорости около 200 км/ч

Ж/д катастрофа в Испании могла произойти на скорости 200 км/ч El Pais: поезд в Испании мог врезаться в другой на скорости около 200 км/ч

Москва30 окт Вести.Высокоскоростной поезд AVE в момент столкновения с составом Iryo в испанской провинции Толедо мог двигаться со скоростью от 160 до 200 км/ч. Об этом сообщила газета El Pais.

По данным издания, предварительную оценку скорости представил Независимый орган по техническому расследованию происшествий (AITAT). В его отчете говорится, что столкновение произошло на скорости от 160 до 200 км/ч.

В испанской провинции Толедо 28 октября столкнулись два высокоскоростных пассажирских поезда, в которых, по предварительным данным, находились около 550 человек.

По последним данным, число погибших в железнодорожной катастрофе в Толедо выросло до 74 человек.

Возможной причиной аварии называют компьютерный сбой и последующие действия диспетчеров.

Сначала из-за потери связи между серверами отключилась немецкая система безопасности LZB. После этого на 63-километровом участке перестал работать электронный контроль движения поездов, и шесть составов на линии экстренно остановились.

Позже диспетчеры разрешили одному из поездов продолжить движение. Он возобновил путь и врезался в другой состав, стоявший на путях. Министр транспорта назвал такое решение диспетчеров необъяснимым.