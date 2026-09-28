Москва28 сенВести.Жалоба зрительницы концерта группы "Руки Вверх!" в Ростове-на-Дону на возможное повреждение камеры телефона после лазерного шоу оказалась единственной за более чем четыре месяца юбилейного тура группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора лидера группы Петро Шекшеева.
"Руки Вверх!" в рамках юбилейного шоу объездила с лазерным шоу уже десятки городов и других жалоб на повреждения не поступало.
Суммарно его (шоу – Прим.ред.) посмотрели уже более полумиллиона человек, и ни одного негативного отзыва до этого не было. <...> Ни одной [жалобы] за более чем четыре месяца гастролей юбилейного тураприводятся слова Шекшеева
Он также отметил, что перед началом каждого концерта на экранах предупреждают об использовании лазеров.
Ранее в СМИ сообщалось, что зрительница в Ростове-на-Дону пожаловалась на повреждение камеры телефона после лазерного шоу.