Жалоба на лазерное шоу "Руки Вверх!" была единственной за все время тура

Жалоба на сломанную камеру после лазерного шоу "Руки Вверх!" была единственной Жалоба на лазерное шоу "Руки Вверх!" была единственной за все время тура

Москва28 сен Вести.Жалоба зрительницы концерта группы "Руки Вверх!" в Ростове-на-Дону на возможное повреждение камеры телефона после лазерного шоу оказалась единственной за более чем четыре месяца юбилейного тура группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора лидера группы Петро Шекшеева.

"Руки Вверх!" в рамках юбилейного шоу объездила с лазерным шоу уже десятки городов и других жалоб на повреждения не поступало.

Суммарно его (шоу – Прим.ред.) посмотрели уже более полумиллиона человек, и ни одного негативного отзыва до этого не было. <...> Ни одной [жалобы] за более чем четыре месяца гастролей юбилейного тура приводятся слова Шекшеева

Он также отметил, что перед началом каждого концерта на экранах предупреждают об использовании лазеров.

Ранее в СМИ сообщалось, что зрительница в Ростове-на-Дону пожаловалась на повреждение камеры телефона после лазерного шоу.