Москва25 сенВести.Жена автогонщика Михаэля Шумахера Коринна впервые поделилась личными воспоминаниями об отношениях с мужем до его травмы.
В новом документальном фильме "Шумахер ’94: Рождение легенды" Коринна рассказала об особенной для них с Михаэлем композиции "Rush Rush" Полы Абдул. Она призналась, что при прослушивании этой песни у нее наворачиваются слезы.
Тогда это была наша песня. Когда я слышу ее сегодня, сидя в машине, я плачусказала она
Коринна также поделилась подробностями начала их романа в 1990-х. Она рассказала, что ее мать изначально была недовольна отношениями дочери с автогонщиком, так как считала его слишком увлеченным картингом и переживала за него.
По ее словам, во время первого чемпионата мира Шумахера в 1994 году, когда будущий семикратный чемпион "Формулы-1" выиграл заезд, ее "сердце билось ради него".
Мое сердце всегда с ним. Когда ты с человеком, которого ждешь каждый день, это прекраснодобавила жена спортсмена
Ранее издание Daily Mail сообщило, что Шумахер больше не прикован к постели и способен передвигаться на инвалидной коляске с посторонней помощью.