Жена Михаэля Шумахера впервые рассказала об их жизни до травмы автогонщика

Жена автогонщика Шумахера рассказала об их жизни до травмы мужа Жена Михаэля Шумахера впервые рассказала об их жизни до травмы автогонщика

Москва25 сен Вести.Жена автогонщика Михаэля Шумахера Коринна впервые поделилась личными воспоминаниями об отношениях с мужем до его травмы.

В новом документальном фильме "Шумахер ’94: Рождение легенды" Коринна рассказала об особенной для них с Михаэлем композиции "Rush Rush" Полы Абдул. Она призналась, что при прослушивании этой песни у нее наворачиваются слезы.

Тогда это была наша песня. Когда я слышу ее сегодня, сидя в машине, я плачу сказала она

Коринна также поделилась подробностями начала их романа в 1990-х. Она рассказала, что ее мать изначально была недовольна отношениями дочери с автогонщиком, так как считала его слишком увлеченным картингом и переживала за него.

По ее словам, во время первого чемпионата мира Шумахера в 1994 году, когда будущий семикратный чемпион "Формулы-1" выиграл заезд, ее "сердце билось ради него".

Мое сердце всегда с ним. Когда ты с человеком, которого ждешь каждый день, это прекрасно добавила жена спортсмена

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Шумахер больше не прикован к постели и способен передвигаться на инвалидной коляске с посторонней помощью.