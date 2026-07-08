Жена пропавшего Героя РФ Асылханова заявила об отсутствии писем на его имя

Жена пропавшего в Кузбассе Героя РФ Асылханова сообщила, что ему никто не писал Жена пропавшего Героя РФ Асылханова заявила об отсутствии писем на его имя

Москва8 июл Вести.Супруга пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова заявила, что ее мужу никто не писал с момента исчезновения. Об этом она рассказала в беседе с "РГ".

За все то время, что пропал муж, на его имя не поступило ни одного письма цитирует Валерию Асылханову издание

О пребывании супруга в зоне боевых действий сообщений тоже не поступало. С ней также не пытались связаться для получения выкупа, что подтвердило бы криминальную версию исчезновения мужчины.

Алексей Асылханов из Юрги пропал 3 апреля. По имеющимся данным, он сел в машину к незнакомцу и уехал в неизвестном направлении, на связь после этого мужчина не выходил. Возбуждено уголовное дело об убийстве, но официальных подробностей пока не раскрывают.

По одной из версий, исчезновение Героя России связано с его подвигами на СВО.