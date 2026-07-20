Женщина командует одной из штурмовых групп ВСУ в Днепропетровской области Командир Волков: женщина командует одной из штурмовых рот ВСУ

Москва20 июл Вести.Женщина командует одной из штурмовых рот 5-й батальонно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщил командир мотострелковой роты батальона "Кедр" 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Александр Волков.

В комментарии ТАСС он отметил, что женщину, которая командует ротой украинских боевиков, зовут Алина.

Сейчас вот против нас работает пятая десантная. Командир роты у них - женщина. Имя – Алина рассказал командир, ссылаясь на информацию пленного украинского десантника.

Ранее пленный боевик ВСУ Людвиг Малаховский рассказал, что боевики ВСУ падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на фронте. По его словам, украинское командование направляло продовольствие солдатам раз в три дня. На четверых военнослужащих посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, а также чая и сахара.